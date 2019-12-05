Избран новый глава правления Фонда соцстрах

Фото: Олег Коваль (msp gov ua)

Новым главой правления стал заместитель министра социальной политики Олег Коваль

На внеочередном заседании правления Фонда социального страхования Украины, которое состоялось в четверг, 5 декабря, избрали нового главу правления Фонда. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики Украины.

Как отмечается, новым главой правления стал заместитель министра социальной политики Олег Коваль.

"Сегодня меня выбрали главой правления Фонда в соответствии с закона, устава и регламента Фонда. На этой должности моей первоочередной задачей является обеспечение стабильной работы Фонда, защита интересов застрахованных граждан и баланс интересов всех сторон, которые представлены в правлении Фонда", - заявил он.

По словам Коваля, на заседании правления Фонда было включено пять вопросов повестки дня:

ротация председателя правления Фонда и избрание его заместителей;

формирование состава постоянных комиссий Фонда;

обращение Счетной палаты о проведении аудита деятельности Фонда социального страхования за период с 1 августа 2017 года по 1 января 2020 года;

о внесении изменений в бюджет Фонда на 2019 год;

разное.

Напомним, с 20 ноября в Украине приостановили перечисление средств для выплаты больничных и пособий по беременности и родам застрахованным украинцам. Финансирование не производилось в связи с тем, что представленные в Фонд заявления на 1 млрд гривен превысили бюджет по данном направлении.

27 ноября Кабмин принял решение для разблокировки выплаты больничных.