ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Рада хочет передать 139 млн гривен киевскому Центру микрохирургии глаза

Новина українською → Киев, Четверг 18 февраля 2021 17:55
Рада хочет передать 139 млн гривен киевскому Центру микрохирургии глаза Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Верховная рада планирует передать 138,746 млн гривен из госбюджета на финансирование киевского Центра микрохирургии глаза. Эти деньги предусмотрены на финансирование программы медицинских гарантий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

Это предусмотрено в законопроекте №4649. Он вносит изменения в закон о госбюджете на 2021 год.

Отметим, ранее Кабинет министров распорядился передать больницу в сферу управления Минздрава и обеспечить соответствие центра требованиям для его финансирования в рамках ПМГ. В конце декабря столичные власти осуществили передачу.

Напомним, в Программе медицинских гарантий-2021 предусмотрели пакет вакцинации от коронавируса. Он будет бесплатным для граждан.

Как писало РБК-Украина, в конце января Рада внесла изменения в государственный бюджет на этот год для обеспечения граждан субсидиями. Народные депутаты одобрили соответствующий законопроект №4672.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика бюджет Верховная Рада
NEWS
Желтая зона. Каким будет карантин в Украине: новые правила
Желтая зона. Каким будет карантин в Украине: новые правила
DAILY
Кто следующий. Будет ли Владимир Зеленский воевать с олигархами
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кто следующий. Будет ли Владимир Зеленский воевать с олигархами