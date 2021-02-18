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Рада хоче передати 139 млн гривень київському Центру мікрохірургії ока

Новость на русском → Київ, Четвер 18 лютого 2021 17:55
Рада хоче передати 139 млн гривень київському Центру мікрохірургії ока Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Верховна рада планує передати 138,746 млн гривень з держбюджету на фінансування київського Центру мікрохірургії ока. Ці гроші передбачені на фінансування програми медичних гарантій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

Це передбачено в законопроекті №4649. Він вносить зміни в закон про держбюджет на 2021 рік.

Відзначимо, раніше Кабінет міністрів розпорядився передати лікарню у сферу управління Міністерства охорони здоров'я і забезпечити відповідність центру вимогам для його фінансування в рамках ПМГ. В кінці грудня столична влада здійснила передачу.

Нагадаємо, в Програмі медичних гарантій-2021 передбачили пакет вакцинації від коронавірусу. Він буде безкоштовним для громадян.

Як писало РБК-Україна, в кінці січня Рада внесла зміни до державного бюджету на цей рік для забезпечення громадян субсидіями. Народні депутати схвалили відповідний законопроект №4672.

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