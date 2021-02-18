Рада хоче передати 139 млн гривень київському Центру мікрохірургії ока
Верховна рада планує передати 138,746 млн гривень з держбюджету на фінансування київського Центру мікрохірургії ока. Ці гроші передбачені на фінансування програми медичних гарантій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.
Це передбачено в законопроекті №4649. Він вносить зміни в закон про держбюджет на 2021 рік.
Відзначимо, раніше Кабінет міністрів розпорядився передати лікарню у сферу управління Міністерства охорони здоров'я і забезпечити відповідність центру вимогам для його фінансування в рамках ПМГ. В кінці грудня столична влада здійснила передачу.
Нагадаємо, в Програмі медичних гарантій-2021 передбачили пакет вакцинації від коронавірусу. Він буде безкоштовним для громадян.
Як писало РБК-Україна, в кінці січня Рада внесла зміни до державного бюджету на цей рік для забезпечення громадян субсидіями. Народні депутати схвалили відповідний законопроект №4672.