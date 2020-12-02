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Рада хочет обнародовать свои решения только в одном издании

Автор: Юлия Струк

Верховная рада хочет обнародовать свои решения только в одном издании. Речь идет о "Голосе Украины".

Об этом сообщает РБК-Украина.

Народные депутаты приняли за основу соответствующий законопроект №4334 о внесении изменений в Регламент ВР. За него проголосовали 246 парламентариев.

"Текущая ситуация, сложившаяся с обнародованием информации о деятельности Верховной рады Украины, свидетельствует о достаточности мощностей одного печатного средства массовой информации для обеспечения этой деятельности", - указано в пояснительной записке.

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Закон предлагает установить, что с 1 января 2021 года официальное опубликование решений Рады будет осуществляться только в газете "Голос Украины". Сейчас их обнародуют и в издании "Ведомости Верховной рады".

Проект закона направлен на оптимизацию расходов, направленных на опубликование решений парламента.

Напомним, в конце ноября 2019-го комитет ВР по вопросам цифровой трансформации поддержал ряд законопроектов, которые отменяют обязательную публикацию законов и нормативных актов в газете "Урядовый курьер".

Как писало РБК-Украина, Рада хотела отменить обязательную публикацию законов и других нормативных актов в "Урядовом курьере". Документы правительства, включая проект государственного бюджета, предлагалось публиковать на Едином веб-портале органов исполнительной власти.

В правительстве разъясняли инициативу о прекращении публикации законов в "Урядовом курьере" и заверяли, что принятие проекта не означает возможность подменять тексты законов.

Однако впоследствии документы отозвали и сняли с рассмотрения парламента.

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