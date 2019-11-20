Комитет Рады поддержал отмену обязательной публикации законов в "Урядовом курьере"

Иллюстративное фото (rsu.gov.ua)

Требования к публикации законов в газетах "Голос Украины" и "Официальный вестник Украины" сохраняются

Комитет Верховной рады Украины по вопросам цифровой трансформации поддержал ряд законопроектов, которые отменяют обязательную публикацию законов и нормативных актов в газете "Урядовый курьер". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылокй на пресс-службу парламента.

Таким образом, комитет поддержал законопроект "О внесении изменений в статью 130 закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" (№ 2309), который исключает "Урядовый курьер" из списка изданий, в которых обязательно публикуется информация о создании организационного комитета по созыву съезда судей, а также объявления о созыве съезда судей и вопросов, которые выносятся на его рассмотрение.

Члены комитета рассмотрели проект закона "О внесении изменений в статью 28 Бюджетного кодекса Украины" (№2308), которым предлагается изменить место обязательной публикации законопроекта о Государственном бюджете Украины и ежегодной информации о выполнении Госбюджета в газете "Урядовый курьер" на Единый веб-портал органов исполнительной власти Украины.

При этом остается обязательность печати ежегодной информации о выполнении Государственного бюджета Украины и местных бюджетов в газете "Голос Украины" и в газетах, определенных соответствующими местными советами

Кроме того, члены Комитета приняли решение отправить письмо спикеру Дмитрию Разумкова о включении в повестку дня второй сессии Верховной рады Украины девятого созыва проекта закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно опубликования нормативно-правовых актов Кабинета Министров Украины и размещения отдельной информации в электронном виде"(№2307).

Данным проектом предусмотрено, что опубликование актов правительства, нормативно-правовых актов министерств (приказов) и решений НКРЭКУ вместо печати в газете "Урядовый курьер" возможно путем их размещения на Едином веб-портале органов исполнительной власти Украины в порядке, определенном Кабинетом министров. После опубликования на этом портале нормативно-правовые акты вступают в действие.

Также в законопроекте предусмотрено исключение из законов Украины требований о необходимости одновременного печати в газете "Урядовый курьер" и других официальных печатных изданиях, официальной информации и оставлены требования по печати информации в газете "Голос Украины" или "Официальном вестнике Украины".

Напомним, Рада хочет отменить обязательную публикацию законов и других нормативных актов в "Урядовом курьере". Документы правительства, включая проект государственного бюджета Украины, предлагается публиковать на Едином веб-портале органов исполнительной власти.

В правительстве разъяснили инициативу о прекращении публикации законов в "Урядовом курьере" и заверили, что принятие соответствующего проекта не означает возможность подменять тексты законов.