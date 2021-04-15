ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Рада внесла изменения в бюджет-2021, перераспределив расходы трех министерств

Новина українською → Украина, Четверг 15 апреля 2021 17:32
Рада внесла изменения в бюджет-2021, перераспределив расходы трех министерств Фото: Рада внесла изменения в бюджет-2021 (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада внесла изменения в государственный бюджет-2021 и определила объем финансирования Министерства аграрной политики и продовольствия в этом году. Он предусмотрен в законопроекте №5197-2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

"За" проголосовали 275 нардепов.

Ко второму чтению содержание закона значительно расширили. Сейчас он предусматривает перераспределение расходов трех министерств.

В первом чтении проект должен был урегулировать финансовое обеспечение из государственного бюджета работы восстановленного МинАП. Дополнительные средства от государства не понадобятся, ведь финансирование ведомства будет осуществляться за счет средств, предусмотренных в бюджете-2021 для Минэкономики и Минэкологии.

На финансирование ведомства предусматривалось 6 713 257,1 тысячи гривен.

Ко второму чтению поступили предложения по перераспределению некоторых расходов, предусмотренных по общему фонду государственного бюджета.

Увеличиваются расходы потребления для Минэкономики по бюджетной программе "Руководство и управление в сфере развития экономики, торговли и сельского хозяйства" на 5 552,6 тыс. грн (из них оплата труда - на 3 560,3 тыс. грн, коммунальные услуги и энергоносители - на 104,3 тыс. грн).

И на такую ​​же сумму уменьшаются расходы для Минагрополитики по бюджетной программе "Руководство и управление в сфере агропромышленного комплекса", в том числе расходов потребления - на 5 454,4 тыс. грн (из них оплата труда - на 3 560,3 тыс. грн, коммунальные услуги и энергоносители - на 104,3 тыс. грн) и расходов развития - на 98,2 тыс. грн.

Для Министерства молодежи и спорта увеличили расходы по программе "Руководство и управление в сфере молодежи и спорта" на 10 338,8 тыс. грн (из них оплата труда - на 8 474,4 тыс. грн) и уменьшили расходы потребления на такую же ​​сумму по программе "Подготовка и участие национальных сборных команд в Паралимпийских и Дефлимпийских играх".

Министерству здравоохранения предлагалось увеличить расходы потребления по бюджетной программе "Специализированная и высокоспециализированная медицинская помощь, которая предоставляется общегосударственными заведениями здравоохранения" для финансового обеспечения деятельности Центра микрохирургии глаза на 138 746 тыс. грн.

И на такую ​​же сумму уменьшить расходы потребления по бюджетной программе "Реализация программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения".

Однако в ходе рассмотрения в сессионном зале соответствующую правку поставили на подтверждение. За нее проголосовали лишь 217 парламентариев. Поэтому норму изъяли из закона.

Напомним, за основу Рада приняла этот закон в конце марта.

Как писало РБК-Украина, 17 декабря прошлого года Верховная рада назначила министром аграрной политики Романа Лещенко.

Так, работу Министерства аграрной политики восстановили с 1 февраля 2021 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика Министерство аграрной политики Верховная Рада Госбюджет
NEWS
США ввели санкции против России за "вредоносную внешнюю деятельность"
США ввели санкции против России за "вредоносную внешнюю деятельность"
DAILY
COVID навсегда. Сможет ли мир победить пандемию коронавируса
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина COVID навсегда. Сможет ли мир победить пандемию коронавируса