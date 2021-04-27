Рада хоче направити 600 млн гривень на зарплати працівникам апаратів судів
Верховна рада планує направити 600 млн гривень на зарплати для працівників апаратів місцевих та апеляційних судів. Нардепи підтримали за основу відповідний законопроект №5304.
"За" проголосував 271 нардеп.
"Місцеві та апеляційні суди України з року у рік стикаються з проблемою недостатнього фінансового та матеріально-технічного забезпечення. На 2021 рік заявлене фінансове забезпечення системи правосуддя складає лише 38,4% від потреби", - звертають увагу автори законопроекту.
Вказано, що цих коштів не вистачає на виплату зарплати працівникам апаратів місцевих та апеляційних судів навіть у межах законодавчо встановлених обов’язкових мінімальних виплат, а також не вистачає коштів на поточні видатки (поштові відправлення, комунальні платежі, оренду тощо).
Цей закон вносить зміни до додатків №3 та №7 до ЗУ "Про державний бюджет на 2021 рік".
При цьому відбудеться зменшення на цю ж суму видатків за напрямом "Підготовка та участь національних збірних команд у Паралімпійських і Дефлімпійських іграх".
Нагадаємо, раніше ВРУ внесла зміни до державного бюджету-2021 та визначила обсяг фінансування Міністерства аграрної політики й продовольства цього року. Він передбачений у законопроекті №5197-2.