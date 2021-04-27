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Рада хоче направити 600 млн гривень на зарплати працівникам апаратів судів

Новость на русском → Україна, Вівторок 27 квітня 2021 16:34
Рада хоче направити 600 млн гривень на зарплати працівникам апаратів судів Фото: Рада хоче направити 600 млн гривень на зарплати працівникам судів (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада планує направити 600 млн гривень на зарплати для працівників апаратів місцевих та апеляційних судів. Нардепи підтримали за основу відповідний законопроект №5304.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

"За" проголосував 271 нардеп.

"Місцеві та апеляційні суди України з року у рік стикаються з проблемою недостатнього фінансового та матеріально-технічного забезпечення. На 2021 рік заявлене фінансове забезпечення системи правосуддя складає лише 38,4% від потреби", - звертають увагу автори законопроекту.

Вказано, що цих коштів не вистачає на виплату зарплати працівникам апаратів місцевих та апеляційних судів навіть у межах законодавчо встановлених обов’язкових мінімальних виплат, а також не вистачає коштів на поточні видатки (поштові відправлення, комунальні платежі, оренду тощо).

Цей закон вносить зміни до додатків №3 та №7 до ЗУ "Про державний бюджет на 2021 рік".

При цьому відбудеться зменшення на цю ж суму видатків за напрямом "Підготовка та участь національних збірних команд у Паралімпійських і Дефлімпійських іграх".

Нагадаємо, раніше ВРУ внесла зміни до державного бюджету-2021 та визначила обсяг фінансування Міністерства аграрної політики й продовольства цього року. Він передбачений у законопроекті №5197-2.

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