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Рада хочет выделить на армию дополнительные 500 млрд гривен, - нардеп

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Украина, Воскресенье 12 марта 2023 19:11
Рада хочет выделить на армию дополнительные 500 млрд гривен, - нардеп Фото: Рада хочет выделить на армию дополнительные 500 млрд гривен (facebook.com MinistryofDefence.UA)
Автор: Карина Левицкая

Верховная рада Украины планирует выделить дополнительные 500 миллиардов гривен на военные расходы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата Ярослава Железняка.

"Будут увеличены военные расходы на более полутриллиона гривен", - сообщил нардеп.

По его словам, изменения в бюджет могут быть внесены уже в текущем месяце. Это самое большое увеличение бюджета за всю историю Украины.

Напомним, на днях миссия МВФ начала переговоры с Украиной по программе кредитования.

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