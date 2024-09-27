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Рада готовит налоговые стимулы для ускорения строительства ветроэнергетики, - Герус

Пятница 27 сентября 2024 15:53
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Рада готовит налоговые стимулы для ускорения строительства ветроэнергетики, - Герус Фото: Рада готовит налоговые стимулы для ускорения строительства ветроэнергетики (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Верховная Рада готовит законодательные изменения, предусматривающие налоговые стимулы по ускорению строительства ветровых электростанций в Украине.

Об этом заявил Андрей Герус, глава комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Верховной Рады, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Мы приняли закон об отмене НДС и пошлин для солнечной генерации. К сожалению, ветровая энергетика в плане завоза целых компонентов не попала, но мы работаем над этим", - сказал Герус.

По его словам, кроме оборудования для СЭС налоговые льготы также были распространены на оборудование для газовой генерации и системы накопления энергии и будут действовать до конца 2025 года.

"Это уменьшит входной билет на этот рынок. То есть для инвестиций потребуется немного меньше сумма - на 10-15% в зависимости от проекта", - пояснил он.

Как отметил нардеп, налоговые стимулы, запланированные Министерством зеленых аукционов для строительства промышленных электростанций и стимулы для строительства небольших электростанций домохозяйствами и бизнесом ускорят восстановление украинской энергетики.

"В комплексе это должно обеспечить относительно быстрое восстановление украинской энергетики", - подчеркнул нардеп.

Напомним, инвесторы в возобновляемую энергетику призвали первого вице-премьер министра, министерша по вопросам экономики Украины Юлию Свириденко поддержать Законопроект №11455, предусматривающий предоставление налоговых стимулов для строительства ветроэлектростанций.

По мнению инвесторов, отсутствие поддержки проектов ветроэнергетики чревато прямыми негативными последствиями для быстрого уменьшения дефицита мощности в энергосистеме и сокращения времени отключений в перспективе ближайших лет.

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