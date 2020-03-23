Рада готова до проведення позачергового засідання, - джерело

На нараді з головами фракцій обговорювався формат проведення позачергового засідання
Верховна готова до проведення позачергового засідання. Про це РБК-Україна розповіло джерело у парламенті після проведенної наради за участі голови Верховної ради та голів фракцій.
Як зазначило джерело, чекають законопроекти від Кабміну.
"Верховна рада вже повністю готова до проведення позачергового засідання. Єдина затримка - чекають законопроекти від уряду", - повідомило джерело.
За словами співрозмовників РБК-Україна у керівництві фракції "Слуга народу" на нараді з головами фракцій обговорювався формат проведення позачергового засідання ВР. Проте, за словами джерела, позачергове засідання не може відбутись дистанційно через те, що запропонований Русланом Стефанчуком законопроект про роботу Ради в режимі відеоконференції ще не прийнято.
"Для того, щоб прийняти цей закон потрібно зібратись фізично. А до того часу протестувати, чи все буде працювати (онлайн, - ред.). Окрім того, мають дати висновки експерти з Конституційного права", - повідомило джерело.
Раніше спікер Ради Дмитро Разумков заявляв про підготовку до проведення позачергового засідання найближчим часом. На сьогодні парламент чекає від Кабміну законопроекти, які будуть розглядатися на цьому засіданні