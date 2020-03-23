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Рада готова до проведення позачергового засідання, - джерело

Новини » Коронавірус     23.03.2020 - 13:12
Рада готова до проведення позачергового засідання, - джерело
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

На нараді з головами фракцій обговорювався формат проведення позачергового засідання

Верховна готова до проведення позачергового засідання. Про це РБК-Україна розповіло джерело у парламенті після проведенної наради за участі голови Верховної ради та голів фракцій.

Як зазначило джерело, чекають законопроекти від Кабміну.

"Верховна рада вже повністю готова до проведення позачергового засідання. Єдина затримка - чекають законопроекти від уряду", - повідомило джерело.

За словами співрозмовників РБК-Україна у керівництві фракції "Слуга народу" на нараді з головами фракцій обговорювався формат проведення позачергового засідання ВР. Проте, за словами джерела, позачергове засідання не може відбутись дистанційно через те, що запропонований Русланом Стефанчуком законопроект про роботу Ради в режимі відеоконференції ще не прийнято.

"Для того, щоб прийняти цей закон потрібно зібратись фізично. А до того часу протестувати, чи все буде працювати (онлайн, - ред.). Окрім того, мають дати висновки експерти з Конституційного права", - повідомило джерело.

Раніше спікер Ради Дмитро Разумков заявляв про підготовку до проведення позачергового засідання найближчим часом. На сьогодні парламент чекає від Кабміну законопроекти, які будуть розглядатися на цьому засіданні

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