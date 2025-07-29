Рада готова підтримати законопроєкт Зеленського про НАБУ, - джерела

За оцінкою одного зі співрозмовників, голосів навіть має вистачити "з істотним запасом", за словами іншого - запас голосів буде, але не такий значний.

У будь-якому разі, очікується, що внесений президентом Володимиром Зеленським законопроєкт у четвер, 31 липня, підтримає впевнена більшість депутатів зі "Слуги народу", а також депутати від "Європейської солідарності" і "Голосу". У сумі це має дати 180-190 голосів із 226 необхідних.

"Думаю, з іншої частини залу, уламків ОПЗЖ, депутатських груп - ми ці 40 голосів маємо набрати", - розповіло одне з джерел видання.

При цьому на підтримку законопроєкту з боку фракції "Батьківщина" ніхто зі співрозмовників не розраховує.

Зазначимо, що кількість потенційних голосів за відновлення незалежності НАБУ і САП поступово зростає. Так, ще в понеділок, 28 липня, деякі співрозмовники у "Слузі народу" припускали, що 226 голосів "за" ще не набереться.