Рада готова поддержать законопроект Зеленского о НАБУ, - источники

По оценке одного из собеседников, голосов даже должно хватить "с существенным запасом", по словам другого - запас голосов будет, но не такой значительный.

В любом случае, ожидается, что внесенный президентом Владимиром Зеленским законопроект в четверг, 31 июля, поддержит уверенное большинство депутатов из "Слуги народа", а также депутаты от "Европейской солидарности" и "Голоса". В сумме это должно дать 180-190 голосов из 226 необходимых.

"Думаю, из остальной части зала, обломков ОПЗЖ, депутатских групп - мы эти 40 голосов должны набрать", - рассказал один из источников издания.

При этом на поддержку законопроекта со стороны фракции "Батькивщина" никто из собеседников не рассчитывает.

Отметим, что количество потенциальных голосов за восстановление независимости НАБУ и САП постепенно растет. Так, еще в понедельник, 28 июля, некоторые собеседники в "Слуге народа" предполагали, что 226 голосов "за" еще не наберется.