RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Рада готова поддержать законопроект Зеленского о НАБУ, - источники

Иллюстративное фото: в Раде нашли необходимое количество голосов за законопроект о НАБУ (Getty Images)
Автор: Милан Лелич, Иван Носальский

В Раде уже нашли достаточное количество голосов, чтобы принять президентский законопроект о восстановлении полномочий НАБУ и САП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

По оценке одного из собеседников, голосов даже должно хватить "с существенным запасом", по словам другого - запас голосов будет, но не такой значительный. 

В любом случае, ожидается, что внесенный президентом Владимиром Зеленским законопроект в четверг, 31 июля, поддержит уверенное большинство депутатов из "Слуги народа", а также депутаты от "Европейской солидарности" и "Голоса". В сумме это должно дать 180-190 голосов из 226 необходимых. 

"Думаю, из остальной части зала, обломков ОПЗЖ, депутатских групп - мы эти 40 голосов должны набрать", - рассказал один из источников издания. 

При этом на поддержку законопроекта со стороны фракции "Батькивщина" никто из собеседников не рассчитывает. 

Отметим, что количество потенциальных голосов за восстановление независимости НАБУ и САП постепенно растет. Так, еще в понедельник, 28 июля, некоторые собеседники в "Слуге народа" предполагали, что 226 голосов "за" еще не наберется.

Законопроект Зеленского о НАБУ

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе внес в Раду законопроект, которым предлагается обеспечить независимость НАБУ и САП, а также защитить антикоррупционные органы от российского влияния.

Необходимость в таком законопроекте возникла после того, как Рада урезала полномочия двух основных антикоррупционных органов, приняв неоднозначный закон.

Такой шаг вызвал быструю реакцию среди украинцев - жители ряда городов вышли на протесты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАБУСАПВерховная радаДепутати