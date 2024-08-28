Рада з фінансової стабільності заявила про додаткові потреби бюджету України

Рада з фінансової стабільності розглянула системні ризики фінансового сектору України. Потреби бюджету зростають через війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НБУ .

За даними огляду, обсяги гривневих коштів клієнтів зростають в усіх групах банків, а кредитування бізнесу та населення пожвавлюється у відповідь на позитивні тенденції в економіці.

"Натомість потреби державного бюджету в фінансуванні сектору безпеки і оборони зростають", - йдеться в повідомленні.

У РФС зазначили, що війна залишається ключовим викликом для стійкості фінансового сектору та економіки, посилює виклики, зокрема для фінансування та державного бюджету.

"Члени РФС погодилися з необхідністю подальшої спільної роботи для подолання цих викликів та збереження макроекономічної стабільності", - зазначається в релізі.

Страхування воєнних ризиків

Під час засідання РФС підтримала законопроєкт про створення в Україні повнофункціональної системи страхування воєнних ризиків, розроблення якого передбачено п.62 Меморандуму з МВФ.

Згідно з Меморандумом НБУ разом із Міністерством економіки та Міністерством фінансів мали підготувати початковий законопроєкт. Законопроєкт погоджено представниками робочої групи та опрацьовано фахівцями Світового банку і буде передано до Верховної Ради України після широкого обговорення, зокрема з представниками бізнес-спільноти.

Проєкт передбачає запровадження обов’язкового страхування певних об’єктів та добровільного страхування тих, що не підлягають обов’язковому. Стандартизовані продукти розроблятиме Державна агенція зі страхування воєнних ризиків.