Рада з фінансової стабільності заявила про додаткові потреби бюджету України
Рада з фінансової стабільності розглянула системні ризики фінансового сектору України. Потреби бюджету зростають через війну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НБУ.
За даними огляду, обсяги гривневих коштів клієнтів зростають в усіх групах банків, а кредитування бізнесу та населення пожвавлюється у відповідь на позитивні тенденції в економіці.
"Натомість потреби державного бюджету в фінансуванні сектору безпеки і оборони зростають", - йдеться в повідомленні.
У РФС зазначили, що війна залишається ключовим викликом для стійкості фінансового сектору та економіки, посилює виклики, зокрема для фінансування та державного бюджету.
"Члени РФС погодилися з необхідністю подальшої спільної роботи для подолання цих викликів та збереження макроекономічної стабільності", - зазначається в релізі.
Страхування воєнних ризиків
Під час засідання РФС підтримала законопроєкт про створення в Україні повнофункціональної системи страхування воєнних ризиків, розроблення якого передбачено п.62 Меморандуму з МВФ.
Згідно з Меморандумом НБУ разом із Міністерством економіки та Міністерством фінансів мали підготувати початковий законопроєкт. Законопроєкт погоджено представниками робочої групи та опрацьовано фахівцями Світового банку і буде передано до Верховної Ради України після широкого обговорення, зокрема з представниками бізнес-спільноти.
Проєкт передбачає запровадження обов’язкового страхування певних об’єктів та добровільного страхування тих, що не підлягають обов’язковому. Стандартизовані продукти розроблятиме Державна агенція зі страхування воєнних ризиків.
Нагадаємо, Кабмін подав до Верховної Ради проект змін до бюджету на 2024 рік на 500,3 млрд гривень. На потреби оборони пропонується додатково спрямувати 495,3 млрд гривень
Планується, що кошти будуть отримані за рахунок підвищення податків та збільшення запозичень у вигляді ОВДП.
Доопрацьований проєкт про підвищення податків зараз розглядають в Раді.