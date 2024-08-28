ua en ru
Ср, 28 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Совет по финансовой стабильности заявил о дополнительных потребностях бюджета Украины

Украина, Среда 28 августа 2024 13:05
UA EN RU
Совет по финансовой стабильности заявил о дополнительных потребностях бюджета Украины Фото: в Украине растут потребности бюджета (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Совет финансовой стабильности рассмотрел системные риски финансового сектора Украины. Потребности бюджета растут из-за войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу НБУ .

По данным обзора, объемы гривневых средств клиентов растут во всех группах банков, а кредитование бизнеса и населения оживляется в ответ на положительные тенденции в экономике.

"Однако потребности государственного бюджета в финансировании сектора безопасности и обороны растут", - говорится в сообщении.

В СФС отметили, что война остается ключевым вызовом для устойчивости финансового сектора и экономики, усиливает вызовы, в частности, для финансирования и государственного бюджета.

"Члены СФС согласились с необходимостью дальнейшей совместной работы по преодолению этих вызовов и сохранению макроэкономической стабильности", - отмечается в релизе.

Страхование военных рисков

В ходе заседания СФС поддержал законопроект о создании в Украине полнофункциональной системы страхования военных рисков, разработка которого предусмотрена п.62 Меморандума по МВФ.

Согласно Меморандуму НБУ вместе с Министерством экономики и Министерством финансов должны были подготовить первоначальный законопроект. Законопроект согласован представителями рабочей группы и обработан специалистами Всемирного банка и будет передан в Верховную Раду Украины после широкого обсуждения, в частности, с представителями бизнес-сообщества.

Проект предусматривает введение обязательного страхования определенных объектов и добровольного страхования не подлежащих обязательному. Стандартизированные продукты будет разрабатываться Государственным агентством по страхованию военных рисков.

Напомним, Кабмин подал в Верховную Раду проект изменений в бюджет на 2024 год на 500,3 млрд гривен. На нужды обороны предлагается дополнительно направить 495,3 млрд гривен

Планируется, что денежные средства будут получены за счет повышения налогов и увеличения заимствований в виде ОВГЗ.

Доработанный проект о повышении налогов сейчас рассматривается в Раде.

Читайте РБК-Украина в Google News
Госбюджет Национальный банк Украины
NEWS
Артсистемы, дроны и 1090 захватчиков: Генштаб назвал обновленные потери РФ
Артсистемы, дроны и 1090 захватчиков: Генштаб назвал обновленные потери РФ
DAILY
Будет ли власть в Украине блокировать Telegram и что может изменить арест Дурова
Милан Лелич, Ростислав Шаправский Будет ли власть в Украине блокировать Telegram и что может изменить арест Дурова