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Рада федерації Росії ухвалила закон про призупинення участі в ДСНО

Фото: Володимир Путін, президент Росії (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

Слідом за Держдумою Рада федерації Росії під час пленарного засідання також одноголосно схвалила закон про призупинення дії ДСНО.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "TACC".

Зазначається, що документ було внесено до Держдуми російським диктатором Володимиром Путін. Депутати одноголосно ухвалили закон, який набуває чинності з дня його офіційного опублікування.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російський диктатор оголосив про одностороннє призупинення участі в ДСНО. Агентство писало про те, що собою являє цей договір і навіщо Росія призупинила участь.

Тим часом сьогодні 22 лютого, Держдума одноголосно ухвалила відповідний закон.

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