RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Совет федерации России принял закон о приостановлении участия в ДСНВ

Фото: Владимир Путин, президент России (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Вслед за Госдумой Совет федерации России во время пленарного заседания также единогласно одобрил закон о приостановлении действия ГСНО.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "TACC".

Отмечается, что документ был внесен в Госдуму российским диктатором Владимиром Путиным. Депутаты единогласно приняли закон, который вступает в силу со дня его официального опубликования.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российский диктатор объявил об односторонней приостановке участия в ДСНВ. Агентство писало о том, что из себя представляет этот договор и зачем Россия приостановила участие.

Между тем сегодня 22 февраля Госдума единогласно приняла соответствующий закон.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация