ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Рада на цьому тижні розблокує закон про онлайн-торги землею

Новость на русском →
Україна, Понеділок 31 травня 2021 14:14
Рада на цьому тижні розблокує закон про онлайн-торги землею Фото: ВР розблокує підписання закону про онлайн-торги землею на цьому тижні (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада на цьому тижні розблокує закон про онлайн-торги землею. Йдеться про законопроект №2195.

Про це заявив замглави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко під час погоджувальної ради ВР.

"Ми розблокуємо закон про земельні аукціони прозорі, який є третім і важливим у завершенні земельної реформи. І з 1 липня люди зможуть повністю користуватися цією реформою. І ми покажемо, я думаю, за короткий термін ефекти від неї", - зазначив парламентар.

Нагадаємо, у середині травня Рада схвалила ще один законопроект для завершення земельної реформи, який дозволяє продаж землі через інтернет на електронних аукціонах.

Як писало РБК-Україна, раніше набрав чинності закон, який дозволяє передати землі за межами населених пунктів у комунальну власність. Він необхідний для завершення земельної реформи в Україні.

Так, 28 квітня Рада прийняла відповідний проект закону в другому читанні, голосування за закон у залі супроводжувалося криками "Ганьба". Парламентарії почали його розгляд 16 березня і пройшли 3128 поправок до другого читання документа.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Верховна Рада Олександр Корнієнко земельна реформа
NEWS
Різкий спад: в Україні 1703 нових випадки коронавірусу
Різкий спад: в Україні 1703 нових випадки коронавірусу
DAILY
Слово народу. Чи зможуть українці керувати країною через референдуми
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Слово народу. Чи зможуть українці керувати країною через референдуми