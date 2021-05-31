Рада на этой неделе рассмотрит законы для введения налоговой амнистии

Замглавы фракции СН Александр Корниенко заявил, что нардепам надо серьезно ускориться с принятием этих проектов.

"С 1 сентября эта реформа должна начать работать. Поэтому времени осталось немного и надо серьезно ускориться в этом направлении", - отметил нардеп.

Так, проект закона №5153 вводит добровольное декларирование активов и уплату единовременного сбора в бюджет. При этом для обеспечения проведения одноразового добровольного декларирования законопроект №5155 нормирует отдельные вопросы валютного регулирования.

"Оба документа будут стимулировать детенизацию доходов и повысят налоговую культуру украинцев", - подчеркивается в сообщении.