Рада на цьому тижні розгляне закони для запровадження податкової амністії

Замглави фракції СН Олександр Корнієнко заявив, що нардепам треба серйозно пришвидшитися з прийняттям цих проектів.

"З 1 вересня ця реформа має почати працювати. Тому часу лишилося небагато і треба серйозно пришвидшитися в цьому напрямку", - зазначив нардеп.

Так, проект закону №5153 запроваджує добровільне декларування активів та сплату одноразового збору до бюджету. При цьому для забезпечення проведення одноразового добровільного декларування законопроект №5155 унормовує окремі питання валютного регулювання.

"Обидва документи стимулюватимуть детінізацію доходів та підвищать податкову культуру українців", - підкреслюється у повідомленні.