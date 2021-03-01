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Рада на цьому тижні розгляне закон про судову реформу

Новость на русском → Україна, Понеділок 01 березня 2021 12:58
Рада на цьому тижні розгляне закон про судову реформу Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що парламент на цьому тижні розгляне законопроект про судову реформу. Його розгляд має відбутися у вівторок.

Про це він розповів у ході брифінгу.

Разумков зазначив, що розгляд відбудеться у вівторок або середу. Він запевнив, що у будь-якому випадку закон розглянуть цього пленарного тижня.

Йдеться про законопроект №3711-д.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський заявив, що успішна судова реформа в Україні є каталізатором її інтеграції в Європейський союз і НАТО.

Як писало РБК-Україна, раніше Зеленський провів нараду з Разумковим, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і керівниками комітетів Верховної ради про необхідність судової реформи в Україні.

В ході наради вони обговорили законопроекти щодо реформування судової системи України. Представники парламенту заявили, що нардепи готові розглянути ці законопроекти на цьому пленарному тижні.

Так, проведення судової реформи в Україні є однією з умов отримання другого траншу макрофінансової допомоги від Європейського союзу.

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