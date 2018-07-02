Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Рада на этой неделе рассмотрит пять необходимых для сотрудничества с ЕС законопроектов

НовостиПолитика    02.07.2018 - 17:56
Фото: парламент (РБК-Украина)
Фото: парламент (РБК-Украина)

По словам Парубия, каждую пленарную неделю Рада принимает три-четыре закона, необходимых для сотрудничества с ЕС

Верховная рада Украины на этой неделе рассмотрит пять законопроектов, необходимых для сотрудничества с Европейским союзом (ЕС). Об этом сообщает пресс-служба Рады.

Так, спикер ВР Андрей Парубий принял участие в обсуждении состояния выполнения Украиной и ЕС Соглашения об ассоциации и приоритетных направлений сотрудничества в этом процессе. Он подчеркнул, что в феврале 2018 года совместно с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом был представлен перечень из 57 законов, необходимых для обеспечения выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС.

"Они принадлежат к ведению различных комитетов и находятся на разных этапах принятия: некоторые из них только зарегистрированы, некоторые - прошли определенные этапы рассмотрения - первое или второе чтение", - отметил председатель ВР.

Парубий сообщил, что обратился к главам комитетов, чтобы при подаче законопроектов на рассмотрение парламента среди них обязательно были законопроекты из списка по выполнению Соглашения об ассоциации.

"Хочу подчеркнуть, что вся Верховная рада сконцентрировалась вокруг того, чтобы наши обязательства перед ЕС были выполнены", - сказал он.

По словам Парубия, каждую пленарную неделю три-четыре закона, необходимых для сотрудничества с ЕС, принимается украинским парламентом, что является "неплохой статистикой". Спикер ВР добавил, что "и на этой пленарной неделе предусмотрено рассмотрение пяти законопроектов, среди которых: "Об обеспечении прозрачности в добывающих отраслях", "О рынках капитала и организованных товарных рынках" и ряд других".

Кроме того, спикер парламента предусматривает, что придется обновить перечень законопроектов, требующих рассмотрения. По его словам, это будет совместной работой рабочей группы Рады и Кабинета министров, чтобы "сделать апгрейд и добавить ряд законов, которые зарегистрированы с февраля месяца и выразительно необходимы для соглашения".

Напомним, Парубий сообщил, что регламентный комитет ВР передал фракциям календарный план работы парламента на следующую сессию.

Принятие законов оборонного блока согласовано с Пентагоном и НАТО, - Парубий В структуре парламента создадут комитет разведки, - Парубий
Теги публикации: Евросоюз, Андрей Парубий, Верховная Рада, Закон  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Хочу предостеречь людей": украинка рассказала о возмутительном инциденте с крупным туроператором
На Прикарпатье из-за непогоды в реку смыло ресторан (видео)
"Мурашки по коже": почетный караул в Канаде сменили под звуки украинской песни (видео)
45-летняя Ванесса Паради впервые вышла замуж (фото)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь