Рада на этой неделе рассмотрит пять необходимых для сотрудничества с ЕС законопроектов

По словам Парубия, каждую пленарную неделю Рада принимает три-четыре закона, необходимых для сотрудничества с ЕС

Верховная рада Украины на этой неделе рассмотрит пять законопроектов, необходимых для сотрудничества с Европейским союзом (ЕС). Об этом сообщает пресс-служба Рады.

Так, спикер ВР Андрей Парубий принял участие в обсуждении состояния выполнения Украиной и ЕС Соглашения об ассоциации и приоритетных направлений сотрудничества в этом процессе. Он подчеркнул, что в феврале 2018 года совместно с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом был представлен перечень из 57 законов, необходимых для обеспечения выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС.

"Они принадлежат к ведению различных комитетов и находятся на разных этапах принятия: некоторые из них только зарегистрированы, некоторые - прошли определенные этапы рассмотрения - первое или второе чтение", - отметил председатель ВР.

Парубий сообщил, что обратился к главам комитетов, чтобы при подаче законопроектов на рассмотрение парламента среди них обязательно были законопроекты из списка по выполнению Соглашения об ассоциации.

"Хочу подчеркнуть, что вся Верховная рада сконцентрировалась вокруг того, чтобы наши обязательства перед ЕС были выполнены", - сказал он.

По словам Парубия, каждую пленарную неделю три-четыре закона, необходимых для сотрудничества с ЕС, принимается украинским парламентом, что является "неплохой статистикой". Спикер ВР добавил, что "и на этой пленарной неделе предусмотрено рассмотрение пяти законопроектов, среди которых: "Об обеспечении прозрачности в добывающих отраслях", "О рынках капитала и организованных товарных рынках" и ряд других".

Кроме того, спикер парламента предусматривает, что придется обновить перечень законопроектов, требующих рассмотрения. По его словам, это будет совместной работой рабочей группы Рады и Кабинета министров, чтобы "сделать апгрейд и добавить ряд законов, которые зарегистрированы с февраля месяца и выразительно необходимы для соглашения".

Напомним, Парубий сообщил, что регламентный комитет ВР передал фракциям календарный план работы парламента на следующую сессию.