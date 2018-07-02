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Рада цього тижня розгляне п'ять необхідних для співпраці з ЄС законопроектів

НовиниПолітика    02.07.2018 - 17:56
Фото: парламент (РБК-Україна)
Фото: парламент (РБК-Україна)

За словами Парубія, кожного пленарного тижня Рада приймає три-чотири закони, необхідні для співпраці з ЄС

Верховна рада України цього тижня розгляне п'ять законопроектів, необхідних для співпраці з Європейським союзом (ЄС). Про це повідомляє прес-служба Ради.

Так, спікер ВР Андрій Парубій взяв участь в обговоренні стану виконання Україною та ЄС Угоди про асоціацію та пріоритетних напрямів співробітництва у цьому процесі. Він підкреслив, що у лютому 2018 року спільно з прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом було презентовано перелік з 57 законів, необхідних для забезпечення виконання Угоди про асоціацію з ЄС.

"Вони належать до відання різних комітетів і перебувають  на різних етапах ухвалення: деякі з них лише зареєстровані, деякі - пройшли певні етапи розгляду - перше чи друге читання", - зазначив голова ВР.

Парубій поінформував, що звернувся до голів комітетів, аби під час подання законопроектів на розгляд парламенту серед них обов’язково були законопроекти зі списку щодо виконання Угоди про Асоціацію.

"Хочу наголосити, що вся Верховна рада сконцентрувалася навколо того, щоб наші зобов’язання перед ЄС були виконані", - сказав він.

За словами Парубія, як мінімум, кожного пленарного тижня три-чотири закони, необхідні для співпраці з ЄС, приймається українським парламентом, що є "непоганою статистикою". Спікер ВР додав, що "і на цей пленарний тиждень передбачено розгляд п’яти законопроектів, серед яких: "Про забезпечення прозорості у видобувних галузях", "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" та ряд інших".

Крім того, спікер парламенту передбачає, що доведеться оновити перелік законопроектів, що потребують розгляду. За його словами, це буде спільною роботою робочої групи між Радою і Кабінетом міністрів, щоб "зробити апгрейд і додати ряд законів, які зареєстровані від лютого місяця і виразно необхідні для Угоди".

Нагадаємо, Парубій повідомив, що регламентний комітет ВР передав фракціям календарний план роботи парламенту на наступну сесію.

Прийняття законів оборонного блоку погоджено з Пентагоном та НАТО, - Парубій У структурі парламенту створять комітет розвідки, - Парубій
Теги публікації: Евросоюз, Андрій Парубій, Верховна Рада, Закон  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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