Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.07
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.3
Межбанк BID 26.24
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.61
Межбанк BID 30.54
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.07
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.3
Межбанк BID 26.24
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.61
Межбанк BID 30.54
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Регламентный комитет передал фракциям план работы Рады на следующую сессию

НовостиПолитика    02.07.2018 - 12:03
Фото: парламент (РБК-Украина)
Фото: парламент (РБК-Украина)

В четверг состоится согласование календарного плана работы ВР на следующую сессию

Регламентный комитет Верховной рады передал фракциям календарный план работы парламента на следующую сессию. Об этом в ходе согласительного совета в понедельник сообщил спикер ВР Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

"В четверг состоится согласование календарного плана работы ВРУ на следующую сессию. Регламентный комитет подготовил и передал фракциям соответствующий план. Я прошу их согласовать. Если кто-то видит, что в плане есть накладки с делегациями, сообщите мне заранее. Чтобы мы смогли, возможно, даже с голоса принять некоторые поправки. Комитет работает так, чтобы не было накладок на сессии ПАСЕ. Но если вы увидите, что в этом плане есть определенные несогласованности, предложите их до четверга изменить. В четверг мы сможем их скорректировать", - сообщил Парубий.

Напомним, в Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления №8504 "О календарном плане проведения девятой сессии Верховной рады Украины восьмого созыва".

На этой неделе Рада должна принять законы по защите прав детей В четверг Рада рассмотрит изменение состава ЦИК, - Парубий
Теги публикации: Андрей Парубий, Верховная Рада, сессия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Хочу предостеречь людей": украинка рассказала о возмутительном инциденте с крупным туроператором
На Прикарпатье из-за непогоды в реку смыло ресторан (видео)
"Мурашки по коже": почетный караул в Канаде сменили под звуки украинской песни (видео)
45-летняя Ванесса Паради впервые вышла замуж (фото)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь