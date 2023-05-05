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Рада ЄС затвердила виділення 1 млрд євро на закупівлю боєприпасів для України

Фото: голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Європейська рада остаточно затвердила виділення 1 млрд євро на закупівлю боєприпасів для України в рамках Європейського фонду миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Євроради.

Таким чином, Україні нададуть артилерійські снаряди калібру 155 мм і, за запитом, ракети. Їх будуть спільно закупляти країни-члени ЄС.

"Разом із попереднім рішенням про швидке забезпечення боєприпасами з існуючих запасів ми виділяємо на цю мету 2 млрд євро, доводячи загальну військову підтримку ЄС Україні до 5,6 млрд євро", - зазначив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Цей захід сприятиме спільним закупівлям боєприпасів і ракет у компаній, що засновані в ЄС або Норвегії, а також виробництву цих боєприпасів та ракет.

Нагадаємо, 3 травня Рада ЄС схвалила рішення про допомогу для України у розмірі 1 млрд євро для спільних закупівель боєприпасів та ракет.

Тоді прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що країни ЄС розпочнуть відправку Україні боєприпасів вже зараз.

До того країни ЄС кілька разів не змогли домовитися про спільну закупівлю боєприпасів для України.

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Рада ЄвропиЖозеп БоррельЕвросоюзВійськова допомога