У ЄС знову не змогли домовитися про спільні закупівлі боєприпасів для України, - ЗМІ

Країни Європейського Союзу у середу, 26 квітня, знову не змогли домовитись про спільні закупівлі боєприпасів для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF FM .

Зазначається, що Європейський Союз пообіцяв Україні 1 мільйон боєприпасів до кінця року як зі складів країн ЄС, так і в рамках спільних закупівель. Поставки з власних складів сильно сповільнюються. Наразі країни надіслали менше ніж 40 тисяч боєприпасів.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель оприлюднив лист, в якому закликав міністрів оборони 27 країн звернути увагу на цю проблему. Ідея полягає в тому, що вони повинні переглянути свої запаси, тому що "важко повірити, що в них нічого не залишилося".

До того ж серед країн-членів ЄС також зростає напруженість і роздратування через поведінку Франції, яка блокує спільні закупівлі боєприпасів. Цю тему сьогодні обговорювали посли країн ЄС. Франція хоче, щоб усі ланцюжки виробництва боєприпасів та постачання збройових компаній були європейськими.

"Не можна так визначати європейську збройову промисловість, тому що ми ніколи не поставимо Україні боєприпаси. Навіть якщо виробництво знаходиться в країні ЄС, а порох для боєприпасів надходить з Південної Кореї, Франція не хоче погоджуватися", - зазначив один з дипломатів ЄС.

Італія висунула компромісну пропозицію, яка зробила Францію ще більш жорсткою. Швеція, яка головує в ЄС, оголошує, що не винесе це питання на голосування послів ЄС у п'ятницю, якщо не буде впевнена, що є згода всіх 27 країн. У цьому питанні потрібна одностайність, а відкладання голосування знову призведе до затримки постачання.

"Дехто вважає, що поспішати нікуди, поки Україна стікає кров'ю", - сказав роздратований позицією Франції дипломат.