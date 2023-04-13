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Рада ЄС затвердила виділення 1 мільярда євро на боєприпаси для України

Фото: Жозеп Боррель, голова дипломатії Євросоюзу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Рада Євросоюзу затвердила допомогу у розмірі 1 мільярда євро. Ці кошти будуть спрямовані на відшкодування витрат через передачу Україні боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Ради ЄС.

"Сьогодні Рада ЄС прийняла міру допомоги у розмірі 1 млрд євро в рамках Європейського фонду миру (EPF) для підтримки українських Збройних сил. Цей захід дозволить ЄС відшкодувати державам-членам витрати на боєприпаси, передані Україні з наявних запасів або внаслідок зміни пріоритетів існуючих замовлень у період з 9 лютого до 31 травня 2023 року", - сказано в повідомленні.

За словами глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля, таке рішення ввело в дію першу частину обіцянки країн ЄС надати Україні артилерійські боєприпаси на 1 млрд євро.

"Сьогоднішнє рішення реалізує першу частину угоди Ради від 20 березня 2023 року про тривекторний підхід, спрямований на прискорення постачання та спільних закупівель артилерійських боєприпасів", - уточнюють у відомстві.

Таким чином загальна допомога Україні, яку надали через Європейський фонд миру, зросла до 4,6 млрд євро.

Нагадаємо, 20 березня країни Євросоюзу погодили план, згідно з яким Україні пообіцяли передати 1 мільйон снарядів за рік.

Пізніше стало відомо, що посли ЄС на початку квітня не змогли домовитися про план закупівлі боєприпасів для України на 1 мільярд євро.

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