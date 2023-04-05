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У ЄС не змогли визначитись, як витратити 1 млрд євро на боєприпаси для України, - Politico

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Україна, Середа 05 квітня 2023 23:17
У ЄС не змогли визначитись, як витратити 1 млрд євро на боєприпаси для України, - Politico Фото: у ЄС не змогли визначитись, як витратити 1 млрд євро на боєприпаси для України (flick com libereurope)
Автор: Наталія Кава

Посли Європейського союзу на зустрічі у середу, 5 квітня, не змогли досягти згоди у питанні плану з закупівлі боєприпасів для України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як пише видання, посли не змогли домовитись, з ким будуть укладатись контракти на виробництво боєприпасів. Одні пропонували, щоб це були тільки компанії ЄС, інші, щоб контракти укладались й зовнішніми виробниками.

Попередньо, Франція, Греція та Кіпр підтримують перший варіант, вони не хочуть, аби кошти потрапили в Туреччину.

Окрім цього посли не змогли дійти згоди й у питанні передання Україні боєприпасів із власних складів. Очікується, що відповідний юридичний документ буде опублікований наступного тижня.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що міністри оборони та закордонних справ ЄС узгодили план щодо спільної закупівлі боєприпасів. Він передбачає надання Україні 1 млн снарядів протягом наступних 12 місяців.

При цьому Угорщина заявила, що не буде брати участь у спільному фінансуванні ЄС закупівлі боєприпасів для передачі їх Україні.

До того ж, в ЄС також обговорюють виділення 500 млн євро на виробництво снарядів для потреб України.

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