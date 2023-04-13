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Совет ЕС утвердил выделение 1 миллиарда евро на боеприпасы для Украины

Фото: Жозеп Боррель, глава дипломатии Евросоюза (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Совет Евросоюза утвердил помощь в размере 1 миллиарда евро. Эти средства будут направлены на возмещение расходов из-за передачи Украине боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

"Сегодня Совет ЕС принял меру помощи в размере 1 млрд евро в рамках Европейского фонда мира (EPF) для поддержки украинских Вооруженных сил. Эта мера позволит ЕС возместить государствам-членам расходы на боеприпасы, переданные Украине из имеющихся запасов или в результате изменения приоритетов существующих заказов в период с 9 февраля по 31 мая 2023 года", - сказано в сообщении.

По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, такое решение ввело в действие первую часть обещания стран ЕС предоставить Украине артиллерийские боеприпасы на сумму 1 млрд евро.

"Сегодняшнее решение реализует первую часть соглашения Совета от 20 марта 2023 года о трехвекторном подходе, направленном на ускорение поставок и совместных закупок артиллерийских боеприпасов", - уточняют в ведомстве.

Таким образом общая помощь Украине, которую предоставили через Европейский фонд мира, возросла до 4,6 млрд евро.

Напомним, 20 марта страны Евросоюза согласовали план, согласно которому Украине пообещали передать 1 миллион снарядов за год.

Позже стало известно, что послы ЕС в начале апреля не смогли договориться о плане по закупке боеприпасов для Украины на 1 миллиард евро.

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