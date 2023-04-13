Совет ЕС утвердил выделение 1 миллиарда евро на боеприпасы для Украины

"Сегодня Совет ЕС принял меру помощи в размере 1 млрд евро в рамках Европейского фонда мира (EPF) для поддержки украинских Вооруженных сил. Эта мера позволит ЕС возместить государствам-членам расходы на боеприпасы, переданные Украине из имеющихся запасов или в результате изменения приоритетов существующих заказов в период с 9 февраля по 31 мая 2023 года", - сказано в сообщении.

По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, такое решение ввело в действие первую часть обещания стран ЕС предоставить Украине артиллерийские боеприпасы на сумму 1 млрд евро.

"Сегодняшнее решение реализует первую часть соглашения Совета от 20 марта 2023 года о трехвекторном подходе, направленном на ускорение поставок и совместных закупок артиллерийских боеприпасов", - уточняют в ведомстве.

Таким образом общая помощь Украине, которую предоставили через Европейский фонд мира, возросла до 4,6 млрд евро.