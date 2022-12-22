Рада ЄС затвердила тимчасовий механізм обмеження цін на газ

Рада ЄС офіційно ухвалила постанову, яка встановлює механізм корекції ринку для захисту громадян та економіки від надмірно високих цін на газ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради Європейського Союзу.
"Регулювання має на меті обмежувати завищення цін на газ у Євросоюзі, які не відображають ціни на світовому ринку, одночасно забезпечуючи безпеку енергопостачання та стабільність фінансових ринків", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що міністри енергетики ЄС досягли політичної згоди щодо регламенту 19 грудня 2022 року.
Повідомляється також, що регламент був ухвалений сьогодні шляхом письмової процедури. Тепер він буде опублікований в Офіційному журналі ЄС і набуде чинності 1 лютого 2023 року. Положення, пов’язані з лімітом торгів, набудуть чинності 15 лютого. Положення діятиме протягом одного року.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що країни ЄС домовились про встановлення граничної ціни на російський газ на рівні 180 євро/МВт-год. Також є умови призупинення верхньої межі у випадку непередбачуваних наслідків.
Також раніше ми писали, що в період з серпня по листопад в Європейському союзі почали споживати на 20% менше природного газу, ніж в аналогічний період за попередні п'ять років.
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