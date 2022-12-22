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Рада ЄС затвердила тимчасовий механізм обмеження цін на газ

Фото: Рада ЄС затвердила тимчасовий механізм обмеження цін на газ (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Рада ЄС офіційно ухвалила постанову, яка встановлює механізм корекції ринку для захисту громадян та економіки від надмірно високих цін на газ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради Європейського Союзу.

"Регулювання має на меті обмежувати завищення цін на газ у Євросоюзі, які не відображають ціни на світовому ринку, одночасно забезпечуючи безпеку енергопостачання та стабільність фінансових ринків", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що міністри енергетики ЄС досягли політичної згоди щодо регламенту 19 грудня 2022 року.

Повідомляється також, що регламент був ухвалений сьогодні шляхом письмової процедури. Тепер він буде опублікований в Офіційному журналі ЄС і набуде чинності 1 лютого 2023 року. Положення, пов’язані з лімітом торгів, набудуть чинності 15 лютого. Положення діятиме протягом одного року.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що країни ЄС домовились про встановлення граничної ціни на російський газ на рівні 180 євро/МВт-год. Також є умови призупинення верхньої межі у випадку непередбачуваних наслідків.

Також раніше ми писали, що в період з серпня по листопад в Європейському союзі почали споживати на 20% менше природного газу, ніж в аналогічний період за попередні п'ять років.

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