Рада ЄС затвердила тимчасовий механізм обмеження цін на газ

Совет ЕС официально принял постановление, устанавливающее механизм коррекции рынка для защиты граждан и экономики от чрезмерно высоких цен на газ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Совета Европейского Союза.

"Цель регулирования - ограничивать завышение цен на газ в Евросоюзе, которые не отражают цены на мировом рынке, одновременно обеспечивая безопасность энергоснабжения и стабильность финансовых рынков", - говорится в сообщении.

Отмечено, что министры энергетики ЕС достигли политического согласия по регламенту 19 декабря 2022 года.

Сообщается также, что регламент был принят сегодня путём письменной процедуры. Теперь он будет опубликован в Официальном журнале ЕС и вступит в силу с 1 февраля 2023 года. Положения, касающиеся лимита торгов, вступят в силу 15 февраля. Постановление будет действовать в течение одного года.