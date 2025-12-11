ua en ru
Рада ЄС схвалила черговий транш на 2,3 млрд євро для України

Європа, Четвер 11 грудня 2025 21:20
Рада ЄС схвалила черговий транш на 2,3 млрд євро для України Ілюстративне фото: прапори України та ЄС (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Україна невдовзі отримає близько 2,3 мільярда євро: Рада Європейського Союзу затвердила рішення про виділення шостого траншу підтримки в рамках Ukraine Facility.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Ради Європейського союзу та прем'єр-міністра України Юлію Свириденко.

У Євросоюзі зазначили, що виплата стала можливою завдяки успішному виконанню Україною восьми необхідних кроків для цього траншу, а також завершенню одного з невиконаних пунктів, пов’язаного із четвертим траншем.

Як пояснили в ЄС, ці кошти спрямують передусім на зміцнення макрофінансової стабільності України та забезпечення безперебійної роботи державного управління.

У Єврокомісії наголошують, що програма підтримки тісно пов’язана з Планом для України, який окреслює стратегію України щодо відновлення, реконструкції та модернізації, а також графік впровадження реформ, потрібних для подальшого руху до членства в ЄС.

Станом на зараз Україна виконала 63 із 68 кроків, передбачених поточним етапом програми.

Як зазначила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, Україна виконала 8 із 10 індикаторів, передбачених Планом України, і реалізувала низку системних реформ в управлінні державними фінансами, зеленому переході та охороні довкілля, а також оптимізації бізнес-середовища, фінансових ринків та судової системи.

"Цей шостий транш в рамках чинної програми є важливим для забезпечення фінансової стійкості України під час повномасштабного вторгнення", - зазначила Свириденко.

Вона запевнила, що уряд працює над покращенням виконання умов Ukraine Facility протягом наступного звітного періоду.

Ukraine Facility

Фінансова програма Європейського Союзу, спрямована на підтримку України в період війни та відновлення після неї - Ukraine Facility - набула чинності 1 березня 2024 року. Вона передбачає до 50 мільярдів євро грантів та позик для підтримки відновлення та реформ у період 2024-2027 років.

З цієї суми до 32 млрд євро орієнтовно призначені для фінансування реформ та інвестицій, визначених у Плані для України. Виплати здійснюються залежно від виконання конкретних показників.

П'ятий транш фінансування в рамках програми Ukraine Facility на суму понад 1,8 млрд євро Україна отримала 5 листопада. Попередні транші становили приблизно 4,2 млрд, 4,1 млрд, 3,5 млрд і 3,2 млрд євро.

