Рада ЄС схвалила черговий транш на 2,3 млрд євро для України

Україна невдовзі отримає близько 2,3 мільярда євро: Рада Європейського Союзу затвердила рішення про виділення шостого траншу підтримки в рамках Ukraine Facility.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Ради Європейського союзу та прем'єр-міністра України Юлію Свириденко .

У Євросоюзі зазначили, що виплата стала можливою завдяки успішному виконанню Україною восьми необхідних кроків для цього траншу, а також завершенню одного з невиконаних пунктів, пов’язаного із четвертим траншем.

Як пояснили в ЄС, ці кошти спрямують передусім на зміцнення макрофінансової стабільності України та забезпечення безперебійної роботи державного управління.

У Єврокомісії наголошують, що програма підтримки тісно пов’язана з Планом для України, який окреслює стратегію України щодо відновлення, реконструкції та модернізації, а також графік впровадження реформ, потрібних для подальшого руху до членства в ЄС.

Станом на зараз Україна виконала 63 із 68 кроків, передбачених поточним етапом програми.

Як зазначила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, Україна виконала 8 із 10 індикаторів, передбачених Планом України, і реалізувала низку системних реформ в управлінні державними фінансами, зеленому переході та охороні довкілля, а також оптимізації бізнес-середовища, фінансових ринків та судової системи.

"Цей шостий транш в рамках чинної програми є важливим для забезпечення фінансової стійкості України під час повномасштабного вторгнення", - зазначила Свириденко.

Вона запевнила, що уряд працює над покращенням виконання умов Ukraine Facility протягом наступного звітного періоду.