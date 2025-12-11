ua en ru
Чт, 11 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Совет ЕС одобрил очередной транш на 2,3 млрд евро для Украины

Европа, Четверг 11 декабря 2025 21:20
UA EN RU
Совет ЕС одобрил очередной транш на 2,3 млрд евро для Украины Иллюстративное фото: флаги Украины и ЕС (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Украина вскоре получит около 2,3 миллиарда евро: Совет Европейского Союза утвердил решение о выделении шестого транша поддержки в рамках Ukraine Facility.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Совета Европейского союза и премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

В Евросоюзе отметили, что выплата стала возможной благодаря успешному выполнению Украиной восьми необходимых шагов для этого транша, а также завершению одного из невыполненных пунктов, связанного с четвертым траншем.

Как пояснили в ЕС, эти средства направят прежде всего на укрепление макрофинансовой стабильности Украины и обеспечение бесперебойной работы государственного управления.

В Еврокомиссии отмечают, что программа поддержки тесно связана с Планом для Украины, который определяет стратегию Украины по восстановлению, реконструкции и модернизации, а также график внедрения реформ, необходимых для дальнейшего движения к членству в ЕС.

По состоянию на сейчас Украина выполнила 63 из 68 шагов, предусмотренных текущим этапом программы.

Как отметила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, Украина выполнила 8 из 10 индикаторов, предусмотренных Планом Украины, и реализовала ряд системных реформ в управлении государственными финансами, зеленом переходе и охране окружающей среды, а также оптимизации бизнес-среды, финансовых рынков и судебной системы.

"Этот шестой транш в рамках действующей программы является важным для обеспечения финансовой устойчивости Украины во время полномасштабного вторжения", - отметила Свириденко.

Она заверила, что правительство работает над улучшением выполнения условий Ukraine Facility в течение следующего отчетного периода.

Ukraine Facility

Финансовая программа Европейского Союза, направленная на поддержку Украины в период войны и восстановления после нее - Ukraine Facility - вступила в силу 1 марта 2024 года. Она предусматривает до 50 миллиардов евро грантов и займов для поддержки восстановления и реформ в период 2024-2027 годов.

Из этой суммы до 32 млрд евро ориентировочно предназначены для финансирования реформ и инвестиций, определенных в Плане для Украины. Выплаты осуществляются в зависимости от выполнения конкретных показателей.

Пятый транш финансирования в рамках программы Ukraine Facility на сумму более 1,8 млрд евро Украина получила 5 ноября. Предыдущие транши составляли около 4,2 млрд, 4,1 млрд, 3,5 млрд и 3,2 млрд евро.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Совет Европы Транш
Новости
Будет ли энергетическое перемирие и когда возможно прекращение огня: что говорит Зеленский
Будет ли энергетическое перемирие и когда возможно прекращение огня: что говорит Зеленский
Аналитика
Света будет больше? Смогут ли решения Кабмина смягчить графики отключений
Юрий Дощатов, Дмитрий Сидоров Света будет больше? Смогут ли решения Кабмина смягчить графики отключений