Совет ЕС одобрил очередной транш на 2,3 млрд евро для Украины

Украина вскоре получит около 2,3 миллиарда евро: Совет Европейского Союза утвердил решение о выделении шестого транша поддержки в рамках Ukraine Facility.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Совета Европейского союза и премьер-министра Украины Юлию Свириденко .

В Евросоюзе отметили, что выплата стала возможной благодаря успешному выполнению Украиной восьми необходимых шагов для этого транша, а также завершению одного из невыполненных пунктов, связанного с четвертым траншем.

Как пояснили в ЕС, эти средства направят прежде всего на укрепление макрофинансовой стабильности Украины и обеспечение бесперебойной работы государственного управления.

В Еврокомиссии отмечают, что программа поддержки тесно связана с Планом для Украины, который определяет стратегию Украины по восстановлению, реконструкции и модернизации, а также график внедрения реформ, необходимых для дальнейшего движения к членству в ЕС.

По состоянию на сейчас Украина выполнила 63 из 68 шагов, предусмотренных текущим этапом программы.

Как отметила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, Украина выполнила 8 из 10 индикаторов, предусмотренных Планом Украины, и реализовала ряд системных реформ в управлении государственными финансами, зеленом переходе и охране окружающей среды, а также оптимизации бизнес-среды, финансовых рынков и судебной системы.

"Этот шестой транш в рамках действующей программы является важным для обеспечения финансовой устойчивости Украины во время полномасштабного вторжения", - отметила Свириденко.

Она заверила, что правительство работает над улучшением выполнения условий Ukraine Facility в течение следующего отчетного периода.