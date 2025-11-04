ЄС схвалив п'ятий платіж Україні на 1,8 млрд євро в рамках Ukraine Facility

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про надання Україні п’ятого траншу фінансування в рамках програми Ukraine Facility на суму понад 1,8 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Раду ЄС .

Як проінформувала Рада ЄС, Україна виконала необхідні умови, щоб отримати п'яту виплату.

Ці кошти надійдуть після того, як ЄС визнав успішним виконання Україною дев’яти із десяти кроків, передбачених для цього етапу, а також одного пункту, який залишався невиконаним із попереднього траншу.

"Фінансування спрямоване, головним чином, на зміцнення макрофінансової стабільності України та підтримку подальшої роботи її державного управління", - йдеться у повідомленні.

Ukraine Facility

Ukraine Facility - це фінансова програма Європейського Союзу (ЄС), спрямована на підтримку України в період війни та відновлення після неї.

Вона набула чинності 1 березня 2024 року, передбачає до 50 мільярдів євро грантів та позик для підтримки відновлення та реформ у період 2024-2027 років.

З цієї суми до 32 мільярдів євро орієнтовно призначені для фінансування реформ та інвестицій, визначених у Плані для України. Виплати здійснюються залежно від виконання конкретних показників.

Від початку дії програми вже було виділено 6 мільярдів євро у вигляді перехідного фінансування, 1,89 мільярда євро у форматі попереднього платежу, а також чотири транші - приблизно по 4,2 млрд, 4,1 млрд, 3,5 млрд і 3,2 млрд євро.

Які реформи виконала Україна

Після оцінки запиту Києва від 29 вересня 2025 року, Європейська комісія дійшла висновку, що Україна виконала низку ключових реформ у сферах:

судової системи;

боротьби з корупцією та відмиванням коштів;

фінансових ринків;

людського капіталу та освіти;

бізнес-клімату;

децентралізації та регіональної політики;

енергетики;

управління критично важливою сировиною;

зеленого переходу та екології.

У Раді ЄС підкреслили, що регулярне виконання реформ та прозоре використання коштів залишаються ключовими умовами для подальших траншів у межах програми.