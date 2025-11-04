ЄС схвалив п'ятий платіж Україні на 1,8 млрд євро в рамках Ukraine Facility
Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про надання Україні п’ятого траншу фінансування в рамках програми Ukraine Facility на суму понад 1,8 млрд євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Раду ЄС.
Як проінформувала Рада ЄС, Україна виконала необхідні умови, щоб отримати п'яту виплату.
Ці кошти надійдуть після того, як ЄС визнав успішним виконання Україною дев’яти із десяти кроків, передбачених для цього етапу, а також одного пункту, який залишався невиконаним із попереднього траншу.
"Фінансування спрямоване, головним чином, на зміцнення макрофінансової стабільності України та підтримку подальшої роботи її державного управління", - йдеться у повідомленні.
Ukraine Facility
Ukraine Facility - це фінансова програма Європейського Союзу (ЄС), спрямована на підтримку України в період війни та відновлення після неї.
Вона набула чинності 1 березня 2024 року, передбачає до 50 мільярдів євро грантів та позик для підтримки відновлення та реформ у період 2024-2027 років.
З цієї суми до 32 мільярдів євро орієнтовно призначені для фінансування реформ та інвестицій, визначених у Плані для України. Виплати здійснюються залежно від виконання конкретних показників.
Від початку дії програми вже було виділено 6 мільярдів євро у вигляді перехідного фінансування, 1,89 мільярда євро у форматі попереднього платежу, а також чотири транші - приблизно по 4,2 млрд, 4,1 млрд, 3,5 млрд і 3,2 млрд євро.
Які реформи виконала Україна
Після оцінки запиту Києва від 29 вересня 2025 року, Європейська комісія дійшла висновку, що Україна виконала низку ключових реформ у сферах:
- судової системи;
- боротьби з корупцією та відмиванням коштів;
- фінансових ринків;
- людського капіталу та освіти;
- бізнес-клімату;
- децентралізації та регіональної політики;
- енергетики;
- управління критично важливою сировиною;
- зеленого переходу та екології.
У Раді ЄС підкреслили, що регулярне виконання реформ та прозоре використання коштів залишаються ключовими умовами для подальших траншів у межах програми.
Нагадаємо, минулого місяця Європейська Комісія перерахувала Україні дев’ятий транш макрофінансової допомоги на 4 млрд євро. Загальна підтримка ЄС від початку війни вже наближається до 178 млрд євро
У березні Рада Європейського союзу (ЄС) підтримала допомогу Україні у розмірі 3,5 млрд євро (3,81 млрд доларів) в рамках програми Ukraine Facility.