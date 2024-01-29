Рада ЄС продовжила санкції проти Росії ще на пів року

Рада Європейського союзу продовжила санкції проти Російської Федерації ще на пів року, до 31 липня 2024 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Ради Європейського союзу.
Як нагадує Рада ЄС, санкції були вперше запроваджені у 2014 році й значно розширені з лютого 2022 року, коли Російська Федерація вдалась неспровокованого повномасштабного вторгнення на територію України.
Санкції складаються з широкого спектра секторальних заходів, включаючи обмеження на:
"Вони також охоплюють: заборону на імпорт або передачу морським транспортом сирої нафти та певних нафтопродуктів з Росії до ЄС, SWIFT декількох російських банків та призупинення мовлення і ліцензій декількох підтримуваних Кремлем дезінформаційних засобів масової інформації. Крім того, було запроваджено конкретні заходи, спрямовані на посилення здатності ЄС протидіяти обходу санкцій", - додає пресслужба.
Європейський союз розпочав обговорення нового пакету санкцій, який він має намір затвердити до 24 лютого 2024 року.
Можливі санкції обговорювалися 18 січня на зустрічі послів блоку, де держави-члени сперечалися про те, як найкраще підтримати Київ у довгостроковій перспективі.
Згідно з даними Politico, що російська алюмінієва продукція входить у товари, щодо яких може бути введено ембарго у рамках нового пакету обмежень. Зокрема Чехія хоче включити обмеження на пересування Шенгенською зоною для російських дипломатів.
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