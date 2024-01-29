Совет ЕС продлил санкции против России еще на полгода

Совет Европейского союза продлил санкции против Российской Федерации еще на полгода, до 31 июля 2024 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета Европейского союза.
Как напоминает Совет ЕС, санкции были впервые введены в 2014 году и значительно расширены с февраля 2022 года, когда Российская Федерация прибегла к неспровоцированному полномасштабному вторжению на территорию Украины.
Санкции состоят из широкого спектра секторальных мер, включая ограничения на:
"Они также охватывают: запрет на импорт или передачу морским транспортом сырой нефти и определенных нефтепродуктов из России в ЕС, SWIFT нескольких российских банков и приостановление вещания и лицензий нескольких поддерживаемых Кремлем дезинформационных средств массовой информации. Кроме того, были введены конкретные меры, направленные на усиление способности ЕС противодействовать обходу санкций", - добавляет пресс-служба.
Европейский союз начал обсуждение нового пакета санкций, который он намерен утвердить до 24 февраля 2024 года.
Возможные санкции обсуждались 18 января на встрече послов блока, где государства-члены спорили о том, как лучше всего поддержать Киев в долгосрочной перспективе.
Согласно данным Politico, что российская алюминиевая продукция входит в товары, в отношении которых может быть введено эмбарго в рамках нового пакета ограничений. В частности Чехия хочет включить ограничения на передвижение по Шенгенской зоне для российских дипломатов.
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