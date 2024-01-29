Совет ЕС продлил санкции против России еще на полгода

Как напоминает Совет ЕС, санкции были впервые введены в 2014 году и значительно расширены с февраля 2022 года, когда Российская Федерация прибегла к неспровоцированному полномасштабному вторжению на территорию Украины.

Санкции состоят из широкого спектра секторальных мер, включая ограничения на:

торговлю;

финансы;

технологии;

товары двойного значения;

промышленность;

транспорт;

предметы роскоши.

"Они также охватывают: запрет на импорт или передачу морским транспортом сырой нефти и определенных нефтепродуктов из России в ЕС, SWIFT нескольких российских банков и приостановление вещания и лицензий нескольких поддерживаемых Кремлем дезинформационных средств массовой информации. Кроме того, были введены конкретные меры, направленные на усиление способности ЕС противодействовать обходу санкций", - добавляет пресс-служба.

13-й пакет санкций против РФ

Европейский союз начал обсуждение нового пакета санкций, который он намерен утвердить до 24 февраля 2024 года.

Возможные санкции обсуждались 18 января на встрече послов блока, где государства-члены спорили о том, как лучше всего поддержать Киев в долгосрочной перспективе.

Согласно данным Politico, что российская алюминиевая продукция входит в товары, в отношении которых может быть введено эмбарго в рамках нового пакета ограничений. В частности Чехия хочет включить ограничения на передвижение по Шенгенской зоне для российских дипломатов.