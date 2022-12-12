Рада ЄС у понеділок може затвердити дев'ятий пакет санкцій проти Росії

Рада ЄС на рівні глав МЗС обговорить у понеділок у Брюсселі ситуацію в Україні та розвиток подій в Ірані, а також, можливо, ухвалить дев'ятий пакет санкцій щодо Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Високопосадовець ЄС, інформуючи на умови анонімності журналістів про порядок денний міністерської наради, підтвердив, що глави МЗС країн ЄС можуть прийняти чергові пакети санкцій щодо Росії та Ірану.

Як повідомляється, на зустрічі обговорюватимуться можливості підтримки енергетичної системи України, зруйнованої російськими обстрілами, а також заморожені російські активи та перспектива їхньої конфіскації, щоб ці кошти можна було спрямувати на повоєнне відновлення України.

Раніше ми писали, що посли Європейського союзу зустрінуться для обговорення дев'ятого пакета санкцій щодо Росії на початку тижня. Представлені в документі обмеження, попередньо, містять масу відступів, що робить пакет слабшим.

Також раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Єврокомісія 7 грудня оголосила зміст дев'ятого пакета санкцій проти Росії.

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