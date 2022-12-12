ua ru
Пн, 12 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Совет ЕС в понедельник может утвердить девятый пакет санкций против России

Новина українською →
Брюссель, Понедельник 12 декабря 2022 03:21
Совет ЕС в понедельник может утвердить девятый пакет санкций против России Фото: Совет ЕС в понедельник может утвердить девятый пакет санкций против России (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Совет ЕС на уровне глав МИД обсудит в понедельник в Брюсселе ситуацию в Украине и развитие событий в Иране, а также, возможно, примет девятый пакет санкций в отношении России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Высокопоставленный чиновник ЕС, информируя на условии анонимности журналистов о повестке министерского совещания, подтвердил, что главы МИД стран ЕС могут принять очередные пакеты санкций в отношении России и Ирана.

Как сообщается, на встрече будут обсуждаться возможности поддержки энергетической системы Украины, разрушенной российскими обстрелами, а также замороженные российские активы и перспектива их конфискации, чтобы эти средства можно было направить на послевоенное восстановление Украины.

Ранее мы писали, что послы Европейского союза встретятся для обсуждения девятого пакета санкций в отношении России в начале недели. Представленные в документе ограничения, предварительно, содержат массу отступлений, что делает пакет слабее.

Также ранее РБК-Украина сообщало о том, что Еврокомиссия 7 декабря объявила содержание девятого пакета санкций против России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Санкции против России
NEWS
Зеленский обсудил с Макроном реализацию украинской формулы мира и энергетику
Зеленский обсудил с Макроном реализацию украинской формулы мира и энергетику
DAILY
Дом до победы. Как работает модульный городок Ирпеня и о чем мечтают его жители
Катерина Гончарова, Виталий Носач Дом до победы. Как работает модульный городок Ирпеня и о чем мечтают его жители