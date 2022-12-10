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Ще слабше. Стало відомо, коли посли ЄС розглянуть новий пакет санкцій проти РФ

Новость на русском →
Субота 10 грудня 2022 01:45
Ще слабше. Стало відомо, коли посли ЄС розглянуть новий пакет санкцій проти РФ Фото: посли Євросоюзу обговорять черговий пакет санкцій щодо РФ (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Посли Європейського союзу зустрінуться для обговорення дев'ятого пакета санкцій щодо Росії на початку наступного тижня. Представлені в документі обмеження, попередньо, містять масу відступів, що робить пакет слабшим.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брюссельського журналіста Рікарда Йозвяка у Twitter.

"Посли ЄС зустрінуться у понеділок, щоб обговорити 9-й пакет санкцій щодо Росії", - йдеться у публікації.

Журналіст зазначив, що "чорновий" документ було представлено у п'ятницю, 9 грудня.

За словами Йозвяка, новий текст "робить пакет ще слабшим з великою кількістю відступів, а цей пакет і без того був дуже слабким із самого початку".

Додамо, що терміни затвердження дев'ятого пакета обмежень ЄС щодо РФ через війну проти України поки що невідомі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Єврокомісія 7 грудня оголосила зміст дев'ятого пакета санкцій проти Росії.

Додамо, що, за даними Financial Times, низка країн ЄС закликають скоригувати санкції проти Росії у тому, що стосується винятків для експорту зерна та добрив.

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