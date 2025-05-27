Рада ЄС підтримала створення оборонного фонду на 150 млрд євро
Рада Європейського союзу (ЄС) ухвалила регламент створення інструменту "Безпека і оборона для Європи" (SAFE).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Європейську раду.
"Ми ухвалили першу масштабну оборонну інвестиційну програму на рівні ЄС вартістю 150 мільярдів євро... Це безпрецедентний інструмент, який посилить нашу обороноздатність і підтримає нашу оборонну промисловість. Чим більше ми інвестуємо в нашу безпеку і оборону, тим краще ми стримуємо тих, хто бажає нам зла", - заявив польський міністр у справах ЄС Адам Шлапка.
SAFE
Як пояснює Європейська рада, інструмент фінансуватиме термінові та масштабні інвестиції в Європейську оборонну технологічну та промислову базу (EDTIB). Це дозволити посилити виробничі потужності, забезпечити доступність оборонного обладнання в разі потреби й усунути прогалини у спроможностях.
Також SAFE дозволить ЄС надалі підтримувати Україну, залучивши її оборонну промисловість до цього інструменту з самого початку.
"Через SAFE ЄС надасть до 150 мільярдів євро, які будуть розподілені між зацікавленими країнами-членами на вимогу і на основі національних планів. Виплати здійснюватимуться у формі довгострокових кредитів за конкурентними цінами, які будуть погашатися країнами-членами-бенефіціарами", - пояснює Європейська рада.
Посилення оборони ЄС
На початку березня президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європу необхідно терміново переозброїти. Пізніше вона представила відповідний план.
Зокрема країни ЄС погодили створення фонду на 150 млрд євро який буде спрямований на посилення обороноздатності країни-членів блоку.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.