Рада ЄС дала "зелене світло" першому траншу в рамках кредиту для України

Київ отримає близько 4,2 мільярда євро після того, як Європейська Рада схвалила першу регулярну виплату грантів і кредитів в рамках Фонду ЄС для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Європейської Ради.

Цей фонд спрямований на підтримку макрофінансової стабільності України та функціонування її державної адміністрації.

Сьогоднішнє рішення Ради підтвердило, що Україна виконала необхідні умови та реалізувала реформи, передбачені програмою Ukraine Facility для отримання цих коштів.

Реформи охоплюють ключові сфери, такі як управління державними фінансами, державними підприємствами, бізнес-середовищем, енергетикою та розмінуванням територій. Рада також наголосила на важливості своєчасного виділення коштів у зв’язку зі складною фіскальною ситуацією в Україні.

Ukraine Facility визначає наміри країни щодо відновлення, реконструкції та модернізації, а також реформи, які вона планує здійснити в рамках процесу вступу до Європейського Союзу протягом наступних чотирьох років.

У травні 2024 року Рада ЄС уже визнала, що план України відповідає попереднім умовам для отримання підтримки до 50 мільярдів євро в рамках Фонду для України.