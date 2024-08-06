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Совет ЕС дал "зеленый свет" первому траншу в рамках кредита для Украины

Вторник 06 августа 2024 14:32
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Совет ЕС дал "зеленый свет" первому траншу в рамках кредита для Украины Иллюстративное фото (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

Киев получит около 4,2 миллиарда евро после того, как Европейский Совет одобрил первую регулярную выплату грантов и кредитов в рамках Фонда ЕС для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейского Совета.

Этот фонд направлен на поддержку макрофинансовой стабильности Украины и функционирования ее государственной администрации.

Сегодняшнее решение Совета подтвердило, что Украина выполнила необходимые условия и реализовала реформы, предусмотренные программой Ukraine Facility для получения этих средств.

Реформы охватывают ключевые сферы, такие как управление государственными финансами, государственными предприятиями, бизнес-средой, энергетикой и разминированием территорий. Совет также подчеркнул важность своевременного выделения средств в связи со сложной фискальной ситуацией в Украине.

Ukraine Facility определяет намерения страны по восстановлению, реконструкции и модернизации, а также реформы, которые она планирует осуществить в рамках процесса вступления в Европейский Союз в течение следующих четырех лет.

В мае 2024 года Совет ЕС уже признал, что план Украины соответствует предварительным условиям для получения поддержки до 50 миллиардов евро в рамках Фонда для Украины.

Программа Ukraine Facility

В феврале 2024 года Европарламент утвердил регламент программы Ukraine Facility, которая предусматривает поддержку Украины от ЕС на сумму 50 миллиардов евро с 2024 по 2027 год. В июне того же года было заключено кредитное соглашение между Украиной и Европейским Союзом в рамках этой программы.

17 июля Европейская комиссия одобрила предоставление Украине транша в 4,2 миллиарда евро в рамках Ukraine Facility. После этого решения Совет ЕС, общий объем финансирования Украины в рамках программы достигнет 12 миллиардов евро.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина ожидает получения этого транша в сентябре 2024 года. Он также отметил, что Киев успешно выполнил индикаторы для второго квартала 2024 года в рамках программы Ukraine Facility.

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