Рада з другої спроби відкликала Бойка з Комітету з питань прав людини

Верховна Рада підтримала постанову про виключення Юрія Бойка з Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції ТОТ. "За" віддали свої голоси 258 парламетарів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал нардепа від "Голосу" Ярослава Железняка.
"З другої спроби Рада відкликала Юрія Бойка з посади члена Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин", - написав Железняк.
Зазначимо, що при цьому Бойко залишається народним депутатом Верховної Ради України.
Голосування по фракціях:
Позафракційні - 9
Нагадаємо, що вчора народні депутати не змогли відкликати народного депутата та керівника "Платформи за життя та мир" Юрія Бойка з комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин.
Оскільки було набрано лише 217 голосів з 226 мінімально необхідних.
Днями народний депутат Юрій Бойко, колишній співголова забороненої у 2022 році партії "Опозиційна платформа - За життя" розмістив в одній із соцмереж відеозвернення, де говорив про так званих "радикалів" та звинувачував їх у тому, що вони нібито забороняють людям в Україні говорити рідною мовою, ходити у церкву, в яку ті хочуть, зносять пам’ятники і перейменовують міста.
Згодом Бойка викликали на допит в СБУ, а народні депутати підготували проєкт постанови про Бойка з посади члена Комітету ВРУ.
Після чого він записав нове звернення, в якому попросив вибачення в тих "українців, які воюють на фронті або працюють у тилу на перемогу", яких образили його слова.
Більше про це читайте в окремому матеріалі РБК-Україна "Від проросійських заяв до допиту в СБУ. Головне про скандал із Юрієм Бойком".
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