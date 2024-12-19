Рада со второй попытки отозвала Бойко из Комитета по вопросам прав человека

Верховная Рада поддержала постановление об исключении Юрия Бойко из Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции ВОТ. "За" отдали свои голоса 258 парламентариев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка.
"Со второй попытки Рада отозвала Юрия Бойко с должности члена Комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений", - написал Железняк.
Отметим, что при этом Бойко остается народным депутатом Верховной Рады Украины.
Голосование по фракциям:
Внефракционные - 9
Напомним, что вчера народные депутаты не смогли отозвать народного депутата и руководителя "Платформы за жизнь и мир" Юрия Бойко из комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений.
Поскольку было набрано лишь 217 голосов из 226 минимально необходимых.
На днях народный депутат Юрий Бойко, бывший сопредседатель запрещенной в 2022 году партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" разместил в одной из соцсетей видеообращение, где говорил о так называемых "радикалах" и обвинял их в том, что они якобы запрещают людям в Украине говорить на родном языке, ходить в церковь, в которую те хотят, сносят памятники и переименовывают города.
Впоследствии Бойко вызвали на допрос в СБУ, а народные депутаты подготовили проект постановления о Бойко с должности члена Комитета ВРУ.
После чего он записал новое обращение, в котором попросил прощения у тех "украинцев, которые воюют на фронте или работают в тылу на победу", которых оскорбили его слова.
Больше об этом читайте в отдельном материале РБК-Украина "От пророссийских заявлений до допроса в СБУ. Главное о скандале с Юрием Бойко".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.