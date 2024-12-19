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Рада со второй попытки отозвала Бойко из Комитета по вопросам прав человека

Фото: нардеп Юрий Бойко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Верховная Рада поддержала постановление об исключении Юрия Бойко из Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции ВОТ. "За" отдали свои голоса 258 парламентариев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка.

"Со второй попытки Рада отозвала Юрия Бойко с должности члена Комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений", - написал Железняк.

Отметим, что при этом Бойко остается народным депутатом Верховной Рады Украины.

Как голосовали нардепы

Голосование по фракциям:

  • "Слуга народа" - 182
  • "Европейская солидарность" - 24
  • "Батькивщина" - 9
  • "Платформа за жизнь и мир" - 0
  • "Голос" - 16
  • "Довира" - 12
  • "Восстановление Украины" - 0
  • "За майбутне" - 6

Внефракционные - 9

 
Фото: голосование Рады за отзыв Бойко из Комитета по вопросам прав человека (t.me/yzheleznyak)

Напомним, что вчера народные депутаты не смогли отозвать народного депутата и руководителя "Платформы за жизнь и мир" Юрия Бойко из комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

Поскольку было набрано лишь 217 голосов из 226 минимально необходимых.

Скандал с Бойко

На днях народный депутат Юрий Бойко, бывший сопредседатель запрещенной в 2022 году партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" разместил в одной из соцсетей видеообращение, где говорил о так называемых "радикалах" и обвинял их в том, что они якобы запрещают людям в Украине говорить на родном языке, ходить в церковь, в которую те хотят, сносят памятники и переименовывают города.

Впоследствии Бойко вызвали на допрос в СБУ, а народные депутаты подготовили проект постановления о Бойко с должности члена Комитета ВРУ.

После чего он записал новое обращение, в котором попросил прощения у тех "украинцев, которые воюют на фронте или работают в тылу на победу", которых оскорбили его слова.

Больше об этом читайте в отдельном материале РБК-Украина "От пророссийских заявлений до допроса в СБУ. Главное о скандале с Юрием Бойко".

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Юрий БойкоВерховная рада