Рада со второй попытки отозвала Бойко из Комитета по вопросам прав человека

На днях народный депутат Юрий Бойко, бывший сопредседатель запрещенной в 2022 году партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" разместил в одной из соцсетей видеообращение, где говорил о так называемых "радикалах" и обвинял их в том, что они якобы запрещают людям в Украине говорить на родном языке, ходить в церковь, в которую те хотят, сносят памятники и переименовывают города.

Впоследствии Бойко вызвали на допрос в СБУ, а народные депутаты подготовили проект постановления о Бойко с должности члена Комитета ВРУ.

После чего он записал новое обращение, в котором попросил прощения у тех "украинцев, которые воюют на фронте или работают в тылу на победу", которых оскорбили его слова.

Больше об этом читайте в отдельном материале РБК-Украина "От пророссийских заявлений до допроса в СБУ. Главное о скандале с Юрием Бойко".

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