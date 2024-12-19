Рада со второй попытки отозвала Бойко из Комитета по вопросам прав человека

Верховная Рада поддержала постановление об исключении Юрия Бойко из Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции ВОТ. "За" отдали свои голоса 258 парламентариев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка.

"Со второй попытки Рада отозвала Юрия Бойко с должности члена Комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений", - написал Железняк. Отметим, что при этом Бойко остается народным депутатом Верховной Рады Украины. Как голосовали нардепы Голосование по фракциям: "Слуга народа" - 182

"Европейская солидарность" - 24

"Батькивщина" - 9

"Платформа за жизнь и мир" - 0

"Голос" - 16

"Довира" - 12

"Восстановление Украины" - 0

"За майбутне" - 6 Внефракционные - 9 Фото: голосование Рады за отзыв Бойко из Комитета по вопросам прав человека (t.me/yzheleznyak) Напомним, что вчера народные депутаты не смогли отозвать народного депутата и руководителя "Платформы за жизнь и мир" Юрия Бойко из комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений. Поскольку было набрано лишь 217 голосов из 226 минимально необходимых. Скандал с Бойко