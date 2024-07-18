Рада дозволила уряду призупинити виплати за зовнішнім боргом

За його даними урядовий проект закону №11396 підтримав 231 депутат.

Як повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа, дозвіл на призупинення виплат надається, "якщо офіційна домовленість щодо реструктуризації не буде досягнута до 10 серпня, коли наступить строк купонних виплат по одному з випусків державних єврооблігацій з погашенням в 2026 році".

За словами, схоже технічне рішення було вже використане в 2015 році, коли Україна прийняла закон "Про особливості здійснення правочинів з державним, гарантованим державою боргом та місцевим боргом" у травні, досягла принципових домовленостей з інвесторами в кінці серпня, і оголосила про завершення операції у листопаді.

"МВФ в робочому порядку висловив підтримку цього законопроекту, оскільки він сприятиме посиленню боргової стійкості України - зобов’язання, яке ми на себе взяли в Меморандумі з МВФ", - додала Підласа.

Також проект дозволяє уряду взяти гарантований державою борг колишнього Укравтодору в "периметр" державного боргу і здійснити його реструктуризацію (мова йде про серію єврооблігацій 2021 року на загальну суму 700 млн доларів + відсотки), оскільки самостійно реструктуризацію Агентство відновлення (колишній Автодор) не зможе зробити.

Реструктуризація боргу

Нагадаємо, у червні Україна та Спеціальний комітет кредиторів не дійшли згоди про умови реструктуризації боргу на суму близько 20 млрд доларів. Україна запропонувала списати від 25 до 60%, залежно від ситуації в країні. Кредитори – не більше 20%.

Після цього Україна повідомила інвесторам, що, як і раніше, розраховує на реструктуризацію боргу до закінчення терміну дії мораторію на виплати до 1 серпня.

Крім того, у НБУ впевнені, що Україна зможе досягти угоди з кредиторами, оскільки ці параметри визначено програмою МВФ.