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Рада разрешила правительству приостановить выплаты по внешнему долгу

Фото: Рада разрешила правительству не платить по долгам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная Рада приняла закон, разрешающий Кабинету министров приостановить выплаты по внешнему государственному долгу до 1 октября 2024 года в случае необходимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

По его данным правительственный проект закона №11396 поддержал 231 депутат.

Как сообщила глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Подласа, разрешение на приостановление выплат предоставляется, "если официальная договоренность о реструктуризации не будет достигнута до 10 августа, когда наступит срок купонных выплат по одному из выпусков государственных еврооблигаций с погашением в 2026 году".

По словам, схожее техническое решение было уже использовано в 2015 году, когда Украина приняла закон "Об особенностях совершения операций с государственным, гарантированным государством долгом и местным долгом" в мае, достигла принципиальных договоренностей с инвесторами в конце августа, и объявила о завершении операции в ноябре.

"МВФ в рабочем порядке выразил поддержку этого законопроекта, поскольку он будет способствовать усилению долговой устойчивости Украины – обязательства, которое мы на себя взяли в Меморандуме с МВФ", – добавила Подласа.

Также проект позволяет правительству взять гарантированный государством долг бывшего Укравтодора в "периметр" государственного долга и осуществить его реструктуризацию (речь идет о серии еврооблигаций 2021 года на общую сумму 700 млн долларов + проценты), поскольку самостоятельно реструктуризацию Агентство восстановления (бывший Автодор) не сможет сделать.

Реструктуризация долга

Напомним, в июне Украина и Специальный комитет кредиторов не пришли к согласию об условиях реструктуризации долга на сумму около 20 млрд долларов. Украина предложила списать от 25 до 60% в зависимости от ситуации в стране. Кредиторы – не больше 20%.

После этого Украина сообщила инвесторам, что по-прежнему рассчитывает на реструктуризацию долга до истечения срока действия моратория на выплаты до 1 августа.

Кроме того, в НБУ уверены, что Украина сможет достичь соглашения с кредиторами, поскольку эти параметры определены программой МВФ.

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Реструктуризация долгаВерховная рада