Глава Ощадбанку оцінив перспективи приватизації банку

Держава знижуватиме частку у капіталі банків. Але приватизація Ощадбанку під час воєнного стану навряд чи можлива.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.

"Якщо оцінити банківські активи, що належать державі, то, звичайно, першими можуть бути продані Укргазбанк і Сенс Банк. Вони більш готові до потенційних продажів", - сказав він.

Щодо Ощадбанку, то, на думку Наумова, його продаж може відбутися "не раніше закінчення воєнного стану".

Як зазначив Наумов, Україна взяла на себе зобов'язання перед МВФ і є розуміння, що велика частка державних банків не сприяє конкуренції на банківському ринку.

"Ми вчинимо так, як захоче наш акціонер. Продати Ощадбанк - можливо. Коли саме - поки що немає відповіді", - сказав він.

Державні банки

Нагадаємо, в Україні шість державних банків. Їхня частка в чистих активах банків на 1 червня 2024 року становить 53,4%. Частка Ощадбанку – 12,7%.

Останні меморандуми з МВФ передбачають, що два державні банки, Сенс Банк та Укргазбанк, готуватимуть до приватизації.