В Україні змінять процедуру приватизації державних банків

Верховна Рада ухвалила в першому читанні проєкт закону про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків. Можна буде продавати частину акцій держбанків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

За його даними, проєкт за основу підтримали 249 депутатів.

"Це вимога Світового банку, тому закон має бути прийнятий у двох читаннях вже у вересні", - написав він.

Крім того, народний депутат Ірина Геращенко повідомила про те, голова податкового комітету Данило Гетманцев під стенограму заявив, що за жодних умов в час війни Ощадбанк і Укрексімбанк не потраплять під приватизацію, як системні банки, від функціонування яких залежить бюджетна і соціальна сфери. До того ж це високоприбуткові банки, які поповнюють державний бюджет.

Законопроєктом пропонується розширити дію чинного закону про продаж на всі банки державного сектору.

Проєкт закону:

розширює коло потенційних інвесторів, продаж яким готова розглянути держава;

дозволяє продаж будь-якої частки держави у банку (а не лише 100% акцій держави, як передбачено у чинному законі);

підвищує вимоги до юридичних осіб, які можуть залучатися державою у якості фінансових радників з продажу;

включає міжнародних донорів до участі у процедурі відбору фінансових радників з продажу та процедурі самого продажу;

оновлює правила щодо визначення ціни та проведення аукціону відповідно до рекомендацій Світового банку;

враховує вірогідність, що в аукціоні може брати участь лише один потенційний інвестор; приводить вимоги до договору купівлі-продажу у відповідність до ринкових практик.

Водночас росіяни до участі в приватизації не допускаються.

Державні банки

Нагадаємо, в Україні шість державних банків: ПриватБанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк, Сенс Банк, Перший інвестиційний банк. Їхня частка в чистих активах банків на 1 липня 2024 року становить 56,6%.

Останні меморандуми з МВФ передбачають, що два державні банки, Сенс Банк та Укргазбанк, готуватимуть до приватизації.