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Рада дозволила працівникам "Укрпошти" володіти зброєю

Ілюстративне фото: Укрпошта (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Верховна Рада підтримала закон, який дозволить підготовленим працівникам "Укрпошти" носити та застосовувати вогнепальну зброю для захисту поштових фондів та об'єктів від нападів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у своєму Telegram написав народний депутат Ярослав Железняк.

Як вказано у пояснювальній записці до законопроекту, працівники "Укрпошти" зможуть застосовувати вогнепальну зброю з метою захисту грошових коштів. Однак вони матимуть право на володіння зброєю лише за умови, якщо пройшли відповідну спеціальну підготовку.

Працівники зможуть використовувати зброю лише за у виняткових випадках:

  • для відбиття нападу на персонал оператора поштового зв’язку у випадку загрози їхньому життю чи здоров’ю;
  • для відбиття групового чи збройного нападу на об’єкти поштового зв’язку з метою забезпечення збереженості грошових коштів.

Застосування вогнепальної зброї без попередження допускається за умов:

  • у разі збройного нападу;
  • раптового нападу із застосуванням транспортних засобів або інших засобів, що загрожують життю чи здоров’ю людей;
  • для припинення спроби заволодіти вогнепальною зброєю.

"У разі заподіяння шкоди життю чи здоров’ю особи внаслідок застосування вогнепальної зброї працівник підрозділу поштової безпеки призначеного оператора поштового зв’язку зобов’язаний невідкладно надати їй домедичну допомогу, викликати медичну допомогу, вжити заходів щодо забезпечення охорони місця події та невідкладно повідомити про це безпосереднього керівника та Національну поліцію України", - сказано у документі.

Раніше РБК-Україна розповідало, що українці зможуть придбати ліки через контакт-центр "Укрпошти" з безкоштовною доставкою.

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