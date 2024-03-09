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Українці на прифронтових територіях зможуть придбати ліки через Укрпошту: подробиці

Україна, Субота 09 березня 2024 22:58
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Українці на прифронтових територіях зможуть придбати ліки через Укрпошту: подробиці Фото: українці зможуть придбати ліки через Укрпошту (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Відтепер українці зможуть придбати ліки через контакт-центр Укрпошти з безкоштовною доставкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства охорони здоров’я України.

За даними міністерства, пілотний проєкт "Укрпошта. Аптека" розпочне свою роботу на деокупованих і прифронтових територіях:

  • Донецької області;
  • окремих прикордонних районах Сумської області.

"Можна буде замовити майже 10 тисяч найменувань лікарських засобів безрецептурної групи. Також тут будуть відпускатися лікарські засоби за програмою "Доступні ліки", - повідомили в міністерстві.

Після успішного старту планується розширення, і до проєкту буде долучено прифронтові Харківську, Запорізьку, Херсонську та Миколаївську області.

Як оформити замовлення

  • Зателефонуйте за номером 0 800 300 545.
  • Для зв’язку з фахівцем слідуйте підказкам у голосовому меню.

Замовлення буде спаковано та надіслано безкоштовно за послугою "Укрпошта Експрес".

Нагадаємо, в Україні почала працювати перша мобільна аптека. Її запустили в Харківській області, щоб місцеві жителі могли отримати необхідні ліки.

Раніше у Міністерстві охорони здоров'я України розповіли, на які ліки можна буде отримати е-рецепт у 2024 році. Відомство оприлюднило відповідний список.

Також РБК-Україна писала про те, які ліки мають бути в аптечці у кожного українця.

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